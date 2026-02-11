Стилист назвал главные антитренды в повседневных образах

Сочетание короткой юбки с открытым верхом является одним из главных антитрендов повседневной жизни в 2026 году. Об этом Pravda.Ru рассказала beauty-редактор Карина Гриднева.

По ее словам, для повседневной жизни лучше сочетать мини с закрытым верхом или выбрать более консервативный вариант. В образе также не должно быть обилия принтов и украшений, а также излишка цветов. Эксперт советует делать только один акцент в одежде и выбрать монохромный образ или сочетать не более трех цветов.

К антитрендам Гриднева отнесла чрезмерный макияж, поскольку в моде сейчас находится естественность.

«В моей практике я замечаю, что многие девушки перегружают себя косметикой, стараясь скрыть недостатки. Секреты стойкого макияжа, такие как правильная подготовка кожи и нанесение, позволяют добиться отличного результата, не утяжеляя образ», — заключила она.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, до этого в Telegram-канале назвал самый благородный тренд весны 2026. Он отметил, что кутюрные коллекции модных домов говорят о том, что в ближайшем будущем мы будем держать курс на многослойную прозрачность: легкую, элегантную и благородную. Главный материал — это тонкая шелковая органза, которая, наслаиваясь друг на друга, создает интересный 3D эффект, написал Рогов.