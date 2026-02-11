Пенелопа Крус сфотографировалась в «голом» топе и твидовом жакете

Голливудская актриса Пенелопа Крус показала фигуру в «голом» топе. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска французского журнала L'Officiel. На обложке актриса предстала в прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу твидовый жакет и юбку. Наряд артистки дополнили золотые массивные серьги и несколько колец. Пенелопе Крус уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

В конце января знаменитость посетила показ бренда Chanel в Париже. Пенелопа Крус появилась на публике с обновленным имиджем: теплым тоном волос и стрижкой. Актриса предпочла для выхода полупрозрачное черное платье из тонкого трикотажа и кардиган. Образ дополнили туфли из кожи и сумка-клатч.

До этого Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine. Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.