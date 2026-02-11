Актриса Эмма Стоун вышла в свет в платье с глубоким декольте

Голливудская актриса Эмма Стоун продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь платье после слухов о пластике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

37-летняя Эмма Стоун посетила традиционный ланч номинантов на премию «Оскар», который прошел 10 февраля в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на мероприятие в черном мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Образ артистки дополнили колготки, босоножки в тон и несколько колец. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневой помадой.

Среди гостей мероприятия также были Тимоти Шаламе, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Эль Фаннинг, Тейана Тейлор, Джейкоб Элорди и другие звезды.

12 января Эмма Стоун посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в пастельном желтом топе и макси-юбке в пайетках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Однако интернет-пользователи обратили внимание не на образ звезды, а на ее лицо. Поклонники заметили, что актриса стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала подтяжку лица.

Впервые слухи о пластике Эммы Стоун возникли в сентябре 2025 года, когда она появилась на показе Louis Vuitton в Париже. Однако знаменитость никак не отреагировала на предположения фанатов.