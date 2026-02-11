Обруганная за деталь в образе невеста задала новый тренд

Невеста из Бостона Эвросина Авад-Парент вызвала споры в сети и задала новый тренд в свадебных образах. На ролик, опубликованный в TikTok, обратило внимание People.

23-летняя девушка опубликовала ролик, в котором позировала в свадебном платье, фате и очках для зрения.

«Когда вы выйдете замуж, все будут говорить вам не носить очки... Очень важно не слушать», — подписала она пост.

Видео стало вирусным, набрав 1,4 миллиона просмотров. Некоторые пользователи сети обругали виновницу торжества за выбранные очки, однако большинство юзеров поддержали невесту, сделав комплимент непривычной детали в образе.

«Некоторые люди беспокоились по поводу фотографий или макияжа, но другие отнеслись к этому с большой поддержкой, потому что знали, что это именно я. Я нечасто видела невест в очках, поэтому подумала, что это будет забавный тренд, который заметят лишь немногие, но он стал невероятно популярным. Увидеть всех невест в комментариях, которые писали, что собираются носить очки, или выкладывали свои фотографии, было просто невероятно», — Эвросина Авад-Парент, невеста из Бостона.

По словам блогерши, в день свадьбы она хотела чувствовать себя естественно и не отказываться от привычных ей вещей.

«В конце концов, это мой стиль, каждая невеста должна быть собой и делать то, что ей нравится. В день свадьбы я чувствовала себя уверенно, и, оглядываясь на фотографии, я вижу настоящую себя. Если очки придают вам веру в себя, то просто сделайте это, это ваша свадьба, будьте собой!» — заключила собеседница издания.

