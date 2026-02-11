Восемь глиняных масок против акне, черных точек и жирного блеска

Глиняные маски — универсальные помощницы. Они и очищают кожу, и матируют, и дают отпор высыпаниям. Собрали 8 масок с глиной в составе для любых бьюти‑сценариев, от экспресс‑ухода до комфортного восстановления.

© Super.ru

Пузырьковая сплэш‑маска «Индейская ледяная глина», Blithe

© Super.ru

Формат 2‑в‑1 — маска с функциями очищающей пенки, которая подойдёт жирной и комбинированной коже. Формула сочетает два вида глины: канадская поддерживает обновление эпидермиса, а вулканическая отвечает за очищение пор. Экстракт алоэ успокаивает, смягчает и увлажняет кожу.

Маска от чёрных точек Stop Acne, Eden

© Super.ru

Альтернатива полоскам от чёрных точек для тех, кто хочет перейти на полноценный уход, а не локальные решения. Угольная маска нацелена на борьбу с акне и комедонами: она очищает поры, удаляя излишки кожного сала и снижая жирный блеск. Активные кислоты в составе помогают выровнять текстуру кожи и предотвратить появление новых воспалений.

Очищающая маска Pore‑Less, My Clarins

© Super.ru

Мягкая по действию глиняная маска подойдёт чувствительной коже. Экстракт моринги обеспечивает деликатное очищение, не нарушая защитный барьер, таволожник помогает сохранить матовость и успокаивает кожу, а кислоты из плодов тамаринда выравнивают текстуру. Результат — более ровный тон, менее заметные поры и естественное сияние.

Глиняная маска Wedding Day, Zeitun

© Super.ru

Хочется добавить в жизнь немного праздника? Совсем не обязательно ждать особого повода — с этой маской кожа засияет и в обычный день. Формула на основе глины с розой и геранью очищает кожу и визуально сужает поры. В составе также есть частицы абрикосовой косточки, которые при регулярном использовании выравнивают рельеф.

Очищающая экспресс‑маска с каолином, etat pur

© Super.ru

Есть запрос на быстрый матирующий эффект? Вот решение: экспресс‑маска с изотермической водой и каолином. Она регулирует выработку себума, за счёт чего и достигается матовый эффект, а заодно поддерживает здоровую микрофлору на поверхности кожи. То есть нейтрализует патогенные бактерии, которые часто ведут к развитию акне.

Крем‑маска с розовой глиной и экстрактом маракуйи, Ligne St. Barth

© Super.ru

SPA‑процедура для кожи у вас дома. Крем‑маска с розовой глиной для ухода и ароматом с нотами маракуйи и пудры — для удовольствия. Формула насыщена минералами, которые делают кожу мягкой и сияющей. Экстракт маракуйи запускает микроциркуляцию, а масло авокадо и витамин Е обеспечивают увлажнение и питание.

Глиняная маска с какао Pure Essence, Holika Holika

© Super.ru

Маска подойдёт всем типам кожи — особенно если беспокоят жирный блеск и загрязнённые поры. Порошок плодов шоколадного дерева отшелушивает ороговевшие клетки и стимулирует обновление кожи, танины снижают воспаления, а ниацинамид восстанавливает водный баланс. Приятный бонус — тонкий аромат какао, чтобы уход работал не только на результат, но и на ощущения.

Глиняная маска для лица с гликолевой кислотой и экстрактом икорного лайма, Anna Sharova

© Super.ru

Маска‑виртуоз, когда дело касается проблемной кожи. В составе — AHA‑кислоты из икорного лайма: экстракт австралийского цитруса в тандеме с гликолевой кислотой мягко обновляет кожу, стимулирует выработку коллагена, уменьшает воспаления и помогает осветлить пигментацию. Формула деликатная, поэтому подходит и чувствительной коже.