Голливудская актриса Энн Хэтэуэй показала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летняя Энн Хэтэуэй посетила показ дизайнера Ральфа Лорена, который прошел в Нью-Йорке. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье без бюстгальтера. Образ артистки дополнили меховая накидка, кожаные туфли, серьги и золотые кольца. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

В январе Энн Хэтэуэй опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном латексном корсете, который дополнила ультракороткой юбкой и кожаными ботфортами. Актриса позировала с распущенными волосами без укладки и без макияжа. Знаменитость была запечатлена в примерочной.

В октябре Энн Хэтэуэй посетила церемонию WWD Honors 2025 в Нью-Йорке. Она предпочла для выхода винтажное кутюрное красное платье-комбинацию из коллекции Valentino 2003 года. Изделие создавал основатель Валентино Гаравани. Образ актриса дополнила серьгами с бриллиантами. Волосы ей уложили в хвост и сделали вечерний макияж с розовой помадой.

