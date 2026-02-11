Сухая кожа рук: что делать, если крем не помогает

Кожа рук очень уязвима. Особенно зимой, когда на улице творится непонятно что, а дома отопление работает в полную силу. Летом проблема тоже не всегда уходит, ведь солнце провоцирует испарение влаги. Плюс регулярная обработка кожи санитайзерами, без которых мы уже не представляем свою жизнь (спасибо 2020 за ковид), вносят свою лепту.

И вот мы сталкивается с зудом, трещинками, шелушением, стянутостью и прочими прелестями сухости. Крема тут часто бессильны, но про них все равно забывать нельзя. И что тогда делать? Разбираемся в проблеме вместе с косметологом Дарьей Красильниковой.

«У кожи рук причин, чтобы сохнуть, предостаточно. Если исключить хроническое заболевание, чаще причина связана с нарушением защитного барьера кожи и потерей способности удерживать влагу. Этому способствуют негативные факторы окружающей среды (горячая вода, сухой воздух, прямой контакт кожи с бытовой химией, хлорированная вода в бассейне и т.д.), неправильный уход, дефицит витаминов A, E, D и жесткие диеты. Под действием агрессивной среды разрушается тонкая пленка из кислот и липидов, кожа не успевает регенерировать и начинает сохнуть», — комментирует Дарья.

Питание и увлажнение

Да, мы написали, что крем уже не помогает. Но это вовсе не значит, что его нужно игнорировать. Возможно, вам нужно сменить крем на более питательный, относящийся к космецевтике. Да и в принципе, вы могли им не правильно пользоваться, поэтому он и не помогает.

«Наносить крем следует несколько раз в день, особенно после мытья рук или контакта с водой. Обращайте внимание на состав: кремы с глицерином, маслами ши, авокадо, миндальным или пантенолом создают защитный слой и удерживают влагу внутри кожи. Для максимального эффекта крем лучше наносить на влажную кожу, чтобы активные компоненты проникли глубже в эпидермис», — говорит косметолог.

Использование мягкого мыла и теплой воды

Если руки страдают от чрезмерной сухости, посмотрите, каким мылом вы их моете. Обычное мыло не подойдет. Оно содержит агрессивные поверхностно-активные вещества, которые сушат кожу и разрушает ее защитный барьер.

«Чтобы сохранить мягкость рук, мойте их теплой (не горячей и не холодной!!!) водой. Для очищения используйте мягкие гели или пенки с нейтральным pH, примерно 5,5. После мытья тщательно промакивайте руки мягким полотенцем, не растирая их — это предотвращает микротрещины и лишнее обезвоживание кожи», — советует эксперт.

Защитные перчатки при работе с водой и химикатами

Руки постоянно контактируют с водой, моющими средствами и бытовой химией, что усиливает сухость и раздражение. И, конечно же, многие из нас забывают надевать перчатки. Да и, признаться, не очень-то и удобно с ними...

«Использование резиновых или силиконовых перчаток при уборке, мытье посуды, работе с химией или в саду помогает защитить кожу от агрессивного воздействия. В холодное и ветреное время года не забывайте про теплые перчатки или варежки на улице, чтобы избежать потери влаги, растрескивания и обветривания кожи», — говорит Дарья.

Увлажнение воздуха в помещении

Пересушенный воздух в отопительный сезон или при использовании кондиционеров делает кожу рук более уязвимой. Чтобы снизить сухость, установите увлажнитель воздуха или ставьте на ночь емкости с водой рядом с радиаторами. Это создает оптимальный микроклимат для кожи, уменьшает стянутость и предотвращает шелушение.

Ночные маски и питание кожи маслами

Для интенсивного ухода присмотритесь к ночным маскам. Есть несколько способов их сделать. Например, можно нанести питательный крем довольно плотным слоем или смазать растительным маслом (идеально подойдут миндальное, персиковое, кокосовое, оливковое). Поверх тонкие хлопковые перчатки и оставьте на всю ночь. Также продаются специальные маски для рук в виде перчаток. За это время кожа активно впитывает питательные вещества, удерживает влагу и восстанавливает защитный барьер. Метод особенно полезен при трещинах и выраженной сухости.

Масляные ванночки для рук

Масляные ванночки дают более глубокое питание, чем просто смазывание рук кремом или маслом. Слегка подогретое масло заливают в глубокую тарелку и опускают кисти на 5-10 минут. После процедуры лишнее масло аккуратно промакивают бумажным полотенцем, не смывая водой. В результате кожа становится мягкой, исчезает стянутость, улучшается эластичность и ускоряется восстановление поврежденного барьера.

Питание и поддержка кожи изнутри

Здоровая кожа нуждается не только в внешнем уходе, но и в правильном питании. Эксперт советует включать в рацион продукты с полезными жирами и витаминами: омега-3 из лосося, тунца, орехов и авокадо, витамины А, Е и С. Они помогают удерживать влагу, поддерживать эластичность кожи и ускоряют восстановление после воздействия внешних факторов. Если из питания полезных веществ добирать не получается, тогда присмотритесь к БАДам.

Профессиональная помощь косметолога