Лана Дель Рей вышла в свет в платье с глубоким декольте

Певица Лана Дель Рей в платье с откровенным декольте появилась на публике с мужем Джереми Дюфреном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен посетили показ дизайнера Ральфа Лорена, который прошел в Нью-Йорке. Певица выбрала для закрытого мероприятия белое платье-миди с глубоким декольте, коричневый кожаный жакет и казаки. Артистка дополнила образ золотым массивным ожерельем и сумкой. Поп-исполнительница появилась на публике с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Джереми Дюфрен предпочел рубашку, кожаную куртку, черные джинсы, ботинки, кепку и солнцезащитные очки.

В январе Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен стали гостями вечеринки журнала W Magazine, которая прошла в преддверии премии «Золотой глобус». Певица позировала перед фотографами в красном атласном макси-платье. Исполнительница добавила к наряду серьги, золотое колье в виде гвоздя Cartier и кольцо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Джереми Дюфрен выбрал темно-синюю рубашку, черный брючный костюм и туфли.

Ранее Энн Хэтэуэй вышла на публику в полупрозрачном платье без бюстгальтера.