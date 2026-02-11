В сети возмутились уродливой обувью для невест за 270 тысяч рублей

Немецкий бренд обуви Birkenstock представил свадебную коллекцию обуви, которая подверглась критике со стороны покупателей. На волну возмущений обратили внимание в New York Post.

В ассортименте марки появились сандалии, дизайн которых разрабатывался вместе со свадебной маркой Danielle Frankel. Стоимость обуви для невест и женихов варьируется от 1,2 тысячи до 3,5 тысяч долларов (от 92 тысяч до 270 тысяч рублей) в зависимости от расцветки и декора.

Пользователи не оценили предложенную коллекцию, о чем написали в многочисленных постах в X и других соцсетях.

«Нет, это выше меня», «Это уже перебор. Вы перешли черту», «Это шутка?», «Я была бы в ужасе, если бы увидела жениха в таких тапках на нашей свадьбе», «Какой кошмар», «Куда катится мода», «Но они же уродливые», — возмутились они.

