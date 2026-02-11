Бывшая жена Моргенштерна выложила фото в бикини и чулках

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, снялась в купальнике и чулках. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

25-летняя Дилара Зинатуллина предстала перед камерой в красном бикини с золотыми цепочками, которое дополнила голубыми чулками. Блогерша была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла в воде на фоне заката.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Дилара Зинатуллина стала популярной после романа с рэпером Алишером Моргенштерном. В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с музыкантом. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

В мае Дилара призналась, что сделала пластику груди.

По словам Зинатуллиной, ее стала не устраивать собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию. Блогерша отметила, что сильно волновалась перед операцией, однако процедура прошла успешно.

Зинатуллина отметила, что после операции чувствовала сильную слабость. На следующий день блогерше стало лучше. Позже к девушке пришли друзья, чтобы ее поддержать. Экс-супруга рэпера сняла встречу с приятелями на видео.