Косметолог назвала частую ошибку при уходе за кожей

Сбои в работе кишечника нередко сразу отражаются на коже – появляются воспаления, повышается чувствительность, а иногда развивается и экзема. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

© Vse42.ru

Как объясняет специалист, кожа напрямую связана с состоянием внутренних органов, поэтому любые проблемы с пищеварением быстро становятся заметны внешне. Когда кишечник работает неправильно, нарушается его защитная функция, и организму становится сложнее справляться с токсинами и аллергенами, пишет Pravda.Ru.

– Когда кишечник работает неправильно, повышается склонность к различным аллергическим и воспалительным реакциям на коже. Это могут быть экзема, акне, гнойничковые высыпания, повышенная чувствительность, – объяснила дерматолог.

По ее словам, в такой ситуации кожный барьер ослабевает, и даже мелкие раздражители вызывают реакцию. Врач подчеркнула, что лечение только наружными средствами редко приводит к долгосрочному результату. Кремы и мази способны снять симптомы, но без работы с внутренними причинами эффект держится недолго. По-настоящему эффективный подход включает коррекцию питания, лечение воспалительных или инфекционных процессов в кишечнике и деликатное восстановление кожи с помощью дерматологических процедур.

Также специалист добавила, что при проблемах с кишечником высыпания могут появляться не только на лице, но и на теле. По ее словам, из‑за нарушенного пищеварения аллергены легче проникают в кровь, поэтому кожные реакции могут возникать в самых разных зонах.