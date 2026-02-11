Жена Джастина Бибера выложила снимок в бюстгальтере и джинсах

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, снялась в бюстгальтере и джинсах. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

29-летняя Хейли Бибер стала героиней новой коллекции бренда DKNY. На одном из кадров модель предстала в черном бюстгальтере, который дополнила жакетом, широкими джинсами и ботинками. Манекенщица повязала на пояс полосатую рубашку и надела очки. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж в естественном стиле.

На прошлой неделе Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании бренда косметики Rhode, который продала в конце мая 2025 года. Модель позировала в белом бомбере, трусах, высоких носках и лыжных ботинках. На одном из фото манекенщица лежала в сугробе и держала блеск для губ в руке. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.

1 февраля Джастин и Хейли Бибер посетили вечеринку, организованную после церемонии вручения премии «Грэмми». Модель выбрала для закрытого мероприятия белое мини-платье с открытой спиной, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу босоножки на каблуках, сияющий клатч и серьги с бриллиантами.