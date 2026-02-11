Солист группы «Чай вдвоем» раскрыл секрет моложавой внешности

Солист российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин раскрыл секрет стройности и молодости. Интервью публикует «Леди Mail».

54-летний певец признался, что ему нравится, как он стареет. По его мнению, он делает это красиво.

«Если вы меня спросите, хочу ли я вернуться в свои 25, уверенно отвечу, что нет. Мне там не очень нравилось. Хотя вот мои 33 я бы вернул — год, когда я познакомился с моей женой», — пояснил Костюшкин.

Так, собеседник издания рассказал, что поддерживает моложавую внешность с помощью ботокса и биоревитализации. Помимо походов к косметологу и спорта, он соблюдает так называемую культуру питания, а именно — не употребляет в пищу фастфуд, глютен и сахар.