Стилист призвал носить голубой оттенок с модным принтом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал трендовое сочетание цветов на весну 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«У меня новое любимое цветовое сочетание. Только посмотрите, как красиво смотрятся леопардовый /или похожий на него/ хищный узор с голубым цветом!!! Не так дерзко, как лео+красный», — написал Рогов.

До этого стилист Александр Рогов рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе. И эксперт призвал носить косынки вместо шапок.

Александр Рогов также в своем Telegram-канале до этого назвал шарф аксессуаром, который поможет привлечь внимание зимой.

Ранее Александр Рогов назвал самый стильный аксессуар уходящей зимы.