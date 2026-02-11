Холли Берри снялась в откровенной рубашке и с кольцом за $200 тысяч

Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала кольцо за $200 тысяч от жениха Ван Ханта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летняя Холли Берри посетила премьеру фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось 10 февраля в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на дорожку в черной полурасстегнутой рубашке, жакете, брюках и туфлях на каблуках. Образ артистки дополнили ожерелье и помолвочное кольцо с черными камнями, расположенными в геометрическом узоре вокруг бриллианта, от жениха Ван Ханта.

Стоимость ювелирного изделия, как утверждает эксперт Нилеш Рахолия, варьируется от $120 тысяч до $200 тысяч.

7 февраля стало известно, что Холли Берри выходит замуж. Актриса подтвердила слухи о предстоящей свадьбе в шоу Джимми Фэллона. Она также впервые показала свое кольцо, которое ей подарил музыкант Ван Хант.

У голливудской актрисы есть двое детей: 17-летняя дочь Нала от фотомодели Габриела Обри и 11-летний сын Масео от актера Оливье Мартинеса.