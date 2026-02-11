Дженнифер Лопес снялась в откровенном топе и легинсах

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном топе. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в лиловом спортивном топе с глубоким декольте, который сочетала с приподнятым лонгсливом в тон и легинсами. Актриса предстала перед зеркалом с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спортивном зале.

Несколько недель назад папарацци подловили Дженнифер Лопес вместе с сыном Максом в Лос-Анджелесе. Их сфотографировали, когда они подъехали к отелю Beverly Hills. Актриса вышла на публику в шелковом платье-комбинации с глубоким декольте и кружевом. Артистка дополнила образ прозрачными сабо на каблуках, браслетами, сумкой на плечо, массивными серьгами и очками. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

До этого Дженнифер Лопес засняли во время шоппинга в Беверли-Хиллз. Актриса отправилась за покупками в черном кожаном жакете, под который не стала надевать топ и бюстгальтер. Артистка добавила к образу макси-юбку, кожаные ботильоны на каблуках, кольца, массивные серьги и солнцезащитные очки.