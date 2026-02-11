Хирург не нашел следов пластики у Бледанс

Хирург Денис Агапов заявил Telegram-каналу «Звездач», что актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не делала пластику лица.

По словам Агапова, все особенности распределения лицевой маски на костном скелете соответствуют возрасту Бледанс. Он уверен, что знаменитость сохраняет красоту с помощью хорошей генетики, а также фильтров, визажистов и коррекционной косметики.

«Если отштукатурить лицо и аккуратно им шевелить, вытянув шею и подбородок, то будет действительно неплохо у любого человека. Учитывая, что изначально у нее хорошие данные и генетика, хорошая костная рамка, пока она себя может показывать с лучшей стороны. Женщине повезло, у нее хорошие данные», — заявил хирург.

12 апреля 2024 года Бледанс рассказала, что ухаживает за кожей в основном при помощи специальной косметики. Телеведущая не планирует прибегать к пластике, поэтому ездит с целым чемоданом уходовой косметики. Среди них скрабы и средства для увлажнения кожи. По словам артистки, особенно важно ухаживать за руками, потому что возраст особенно не щадит именно эти части тела.

Бледанс также старается активно заниматься спортом, а также ухаживает за телом и здоровьем при помощи бани и кедровых бочек.