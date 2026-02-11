«Нам вернули 2007-й». Россияне высмеяли новую коллекцию Zara

Испанский модный бренд Zara представил новую линейку весенней и летней одежды и подвергся насмешкам со стороны россиян. Фото коллекции и комментарии появились на платформе Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сети завирусились снимки, на которых запечатлены модели в облегающих лонгсливах и бриджах с низкой посадкой. Кроме того, внимание россиян привлекли фото манекенщиц в штанах-аладдинах.

«Вы видели новую коллекцию Zara? Будем это как-то обсуждать?» — задалась вопросом пользовательница с никнеймом @chaika_valeri.

Опубликованные кадры развеселили многих пользователей. Некоторые из них вспомнили, что носили подобные вещи в юности.

«Наконец-то кто-то коробку с моей одеждой со школы и первого курса подобрал», «Футболки с "Титаником" не хватает», «Ждем выход болеро, не расходимся», «Нас услышали и вернули 2007-й, но есть нюанс», «Зумеры хейтят миллениалов за стиль, а потом такие "а давайте сделаем прикид со школьной дискотеки нулевых"» — шутили они в комментариях.

