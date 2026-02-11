Какое средство поможет убрать пигментацию и отсрочить старение

Косметика с витамином С поможет убрать пигментацию и отсрочить старение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

«Витамин С (L-аскорбиновая кислота) умеет стимулировать синтез собственного коллагена в коже, что приводит к укреплению ее внутренней структуры, повышению упругости и разглаживанию мелких морщин. Это эффективное средство для выравнивания тона кожи. Он подавляет активность фермента тирозиназы, который играет ключевую роль в процессе образования пигмента меланина, поэтому витамин С успешно применяется для коррекции гиперпигментации и веснушек», — заявила эксперт.

Анчикова отметила, что витамин С дополняет действие солнцезащитных средств, нейтрализуя свободные радикалы, образующиеся в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Как утверждает косметолог, эта защита особенно актуальна весной, так как помогает предотвратить ранние признаки фотостарения, к которому кожа становится более уязвимой после зимнего периода.

«У витамина С также есть слабые стороны. Во-первых, он нестабилен и окисляется при контакте с воздухом и светом, теряя эффективность. Во-вторых, он требует особых условий хранения (темная упаковка, прохладное место). В-третьих, в высоких концентрациях может вызывать покраснение и шелушение, особенно на чувствительной или поврежденной зимней коже», — рассказала Анчикова.

Она добавила, что витамин С работает в узком pH-диапазоне, для проникновения в кожу нужна кислая среда (pH около 3.5). Врач подчеркнула, что он хорош для целенаправленной борьбы с уже существующими пигментными пятнами и для профилактики фотостарения, но требует осторожного обращения.

Косметолог рекомендовала использовать весной косметику с ниацинамидом (витамин B3).

«Этот антиоксидант невероятно эффективен, особенно для весеннего обновления. Он укрепляет кожный барьер, что очень важно после зимнего стресса, регулирует выработку кожного сала, подавляет трансфер меланина из меланоцитов в клетки кожи. Он не дает проявиться пигменту. Весной отлично справляется с тусклостью за счет улучшения микроциркуляции и восстановления барьерной функции. Идеален для чувствительной кожи, так как практически не вызывает раздражения. Зато он стабилен, сочетается практически со всеми ингредиентами», — рассказала Анчикова.

Еще один компонент, на который врач посоветовала обратить внимание, — ресвератрол.

«Мощный полифенол, содержащийся в кожуре винограда, ягодах. Его сила — в высокой антиоксидантной активности, превосходящей витамины С и Е. Он не просто нейтрализует свободные радикалы, но и «включает» собственные защитные системы клетки. Он защищает кожу от агрессивных факторов городской среды (смог, пыль), которые весной становятся особенно активными. Препятствует преждевременному старению, вызванному оксидативным стрессом, даря коже сияние изнутри. А еще обладает успокаивающими свойствами», — отметила эксперт.

В список эффективных компонентов на весну попала и феруловая кислота. Анчикова заявила, что часто ее рассматривают как дополнительный ингредиент. По словам врача, в комбинации с витаминами С и Е феруловая кислота увеличивает их эффективность и стабильность в разы, продлевая их действие.

«Также этот компонент сам по себе нейтрализует несколько типов свободных радикалов. Усиливает фотозащиту, делая кожу более устойчивой к весеннему солнцу. Феруловая кислота идеально подходит для сывороток-коктейлей», — подчеркнула косметолог.

По мнению эксперта, экстракт центеллы азиатской является незаменимым весенним помощником. Анчикова объяснила, что он стимулирует синтез коллагена и заживление, укрепляет сосуды, успокаивает воспаления, а также борется с тусклостью, вызванной микро-воспалениями и слабым тонусом кожи. Врач посоветовала использовать косметику с этим компонентом, чтобы восстановить кожу после зимних холодов и агрессивных процедур.

Косметолог обратила внимание, что один антиоксидант не может быть панацеей.

«Идеальная весенняя формула: витамин С + витамин Е + феруловая кислота. Это «золотая троица», которая обеспечивает синергию и максимальную защиту от солнечной агрессии. Если кожа чувствительная, краснеет, повреждена, то начните с ниацинамида или центеллы, чтобы восстановить барьер, а затем уже подключайте другие активы», — заявила эксперт.

Анчикова подчеркнула, что косметика с антиоксидантами будет эффективной только при ежедневном использовании солнцезащитного крема с SPF 30–50. Она заявила, что именно SPF — краеугольный камень в борьбе с пигментацией и старением весной.