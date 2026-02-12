Педикюр зимой: почему нейл-мастера советуют отказаться от покрытия?

Летом яркие ногти в открытых босоножках — обязательный атрибут образа. Но с наступлением холодов привычка «красить в любой сезон» может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Светлана Логинова, нейл-мастер с 10-летним стажем, объясняет, почему в зимний период лучше сделать выбор в пользу гигиены, а не декора.

1. Риск онихолизиса: когда обувь становится врагом

Закрытая зимняя обувь, особенно тесные сапоги или модели на каблуке, создает постоянное давление на пальцы. Гель-лак, даже нанесенный тонким слоем, увеличивает толщину и жесткость ногтевой пластины, отмечает издание WomanHit.

«В условиях тесноты и повышенной влажности (когда ноги «парят») это избыточное давление часто приводит к онихолизису — отслоению ногтя от ложа. Лечить это последствие придется долго и уже у подолога», — предупреждает эксперт.

2. Скрытая угроза: грибковые инфекции

Под плотным слоем полимера, который не снимается неделями, сложно заметить первые признаки изменений ногтя. Сочетание тепла, влаги внутри ботинок и механического давления создает идеальную среду для развития патогенной флоры. Без покрытия вы сразу заметите любые изменения цвета или структуры пластины.

3. Экономия времени и бюджета

Гигиеническая обработка стоп и кутикулы занимает значительно меньше времени, чем полный цикл с сушкой в лампе.

Для справки: Гигиенический педикюр без покрытия экономит до 40 минут вашего времени и порядка 30–50% стоимости услуги.

4. Психологический комфорт и уход

Мнение о том, что педикюр нужен «только если его видят», постепенно уходит в прошлое. Однако зимой акцент смещается с визуального эффекта на качество кожи. Профессиональная обработка стоп аппаратом и использование питательных составов принесут ногам гораздо больше пользы, чем слой лака, скрытый под плотными носками.

Зима — идеальное время для «детокса» ногтевой пластины. Ограничьтесь качественным медицинским или гигиеническим педикюром. Это позволит сохранить ногти здоровыми, кожу гладкой, а яркую палитру лучше оставить для сезона открытой обуви.