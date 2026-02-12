Педикюр зимой: почему нейл-мастера советуют отказаться от покрытия?
Летом яркие ногти в открытых босоножках — обязательный атрибут образа. Но с наступлением холодов привычка «красить в любой сезон» может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Светлана Логинова, нейл-мастер с 10-летним стажем, объясняет, почему в зимний период лучше сделать выбор в пользу гигиены, а не декора.
1. Риск онихолизиса: когда обувь становится врагом
Закрытая зимняя обувь, особенно тесные сапоги или модели на каблуке, создает постоянное давление на пальцы. Гель-лак, даже нанесенный тонким слоем, увеличивает толщину и жесткость ногтевой пластины, отмечает издание WomanHit.
«В условиях тесноты и повышенной влажности (когда ноги «парят») это избыточное давление часто приводит к онихолизису — отслоению ногтя от ложа. Лечить это последствие придется долго и уже у подолога», — предупреждает эксперт.
2. Скрытая угроза: грибковые инфекции
Под плотным слоем полимера, который не снимается неделями, сложно заметить первые признаки изменений ногтя. Сочетание тепла, влаги внутри ботинок и механического давления создает идеальную среду для развития патогенной флоры. Без покрытия вы сразу заметите любые изменения цвета или структуры пластины.
3. Экономия времени и бюджета
Гигиеническая обработка стоп и кутикулы занимает значительно меньше времени, чем полный цикл с сушкой в лампе.
Для справки: Гигиенический педикюр без покрытия экономит до 40 минут вашего времени и порядка 30–50% стоимости услуги.
4. Психологический комфорт и уход
Мнение о том, что педикюр нужен «только если его видят», постепенно уходит в прошлое. Однако зимой акцент смещается с визуального эффекта на качество кожи. Профессиональная обработка стоп аппаратом и использование питательных составов принесут ногам гораздо больше пользы, чем слой лака, скрытый под плотными носками.
Зима — идеальное время для «детокса» ногтевой пластины. Ограничьтесь качественным медицинским или гигиеническим педикюром. Это позволит сохранить ногти здоровыми, кожу гладкой, а яркую палитру лучше оставить для сезона открытой обуви.