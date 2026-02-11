Нулевые возвращаются: выбираем стрижку в духе Y2K

Никогда такого не было, и вот опять! Мода сделала круг и вернула нам любимые стрижки из 2000-х, которые носила каждая вторая. Да, не все готовы поднимать старые альбомы и смотреть на себя в то время. Но и мастерство парикмахеров-стилистов с тех времен сильно изменилось.

А если вам нет 25, и вы понятия не имеете, какие стрижки тогда носили, можете смело посмотреть фото Кристины Агилеры, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Дженнифер Лопес тех лет и вдохновиться их образами. Ну и, конечно, прочитать нашу статью. В качестве референсов взяли только актуальные стрижки.

Челка набок

Челка набок была одной из самых узнаваемых стрижек нулевых: ее не носил разве что ленивый... Сегодня тренд возвращается, но в более утонченной версии: длина удлинена, линии стали мягче и естественнее, асимметрия подчеркивает черты лица, не создавая резких переходов. Идеальный вариант, если вы хотите добавить образу динамики, но без драматизма прошлого. Челка на бок отлично сочетается с разной длиной волос, поэтому есть, где развернуться.

Боб в стиле Рейчел

Даже, если вы не смотрели «Друзей», то уж точно видели стрижку Дженнифер Энистон в нулевых. Тогда за нее многие были готовы продать душу своему парикмахеру, потому что выглядела ну очень стильно и выделялась среди остальных. Уложить многослойный боб тоже можно по-разному, как и убрать волосы, если вдруг не хочется заморачиваться и стоять перед зеркалом с феном. В общем, отличный вариант для повседневной жизни.

Стрижка «Колючий боб»

Стрижка, которая умеет сочетать два настроения одновременно. Рокерские торчащие пряди добавляют дерзости, а мягкие завитки на концах смягчают образ, создавая неожиданный контраст. Свежая альтернатива привычному бобу с ровными концами или аккуратными локонами, которая сразу притягивает внимание. А если добавить игру цвета (мелирование или контрастные оттенки) эффект усиливается бунтарства усиливается.

Пикси

Яркая, смелая и энергичная стрижка для всех, кто не боится подчеркнуть свой характер. Тренд нулевых был любим многими иконами стиля. Все помним эффектные выходы Холли Берри? Вот, она просто обожала пикси в свое время, пусть порой и слушала в свой адрес много нелицеприятных слов. Но не обязательно делать стрижку настолько геометричной, можно смело сделать пряди текстурированными и мягкими. Только учтите, что укладываться придется долго, поэтому лишних 30 минут утром уже не поспать и с мокрой головой не лечь.

Стрижка с рваными кончиками

Рваные кончики и вывернутые пряди стали настоящим символом начала 2000-х. Этот прием создает легкую небрежность, которая придает прическе динамику и подвижность. Образ получается менее строгим и более раскованным. Идеальный вариант, если вы устали от безупречно вылизанных луков и хотите добавить в повседневный стиль немного дерзости. Ах, да, бонусом идет, что рваные кончики очень легкие, поэтому сами ложатся, как нужно.

Лесенка

Стрижка, которая покорила нулевые и не теряет актуальности до сих пор. В 2000-е мягкие градуированные слои создавали эффект объема и легкого движения, делая причёску живой и динамичной. Сегодня лесенка вернулась немного в обновленной версии. Она выглядит современно, подходит для любой длины волос и позволяет подчеркнуть черты лица, сохранив игривую атмосферу, которая сделала ее культовой в эпоху Y2K. Укладывать тоже лесенку не сложно, поэтому стрижка отлично подойдет для ленивых.

Челка, обрамляющая лицо

Сейчас она известна под названием челка-шторка. Только в 2000-х она не была такой аккуратной, как сейчас. Чаще она выглядела, как две ниспадающие тонкие сосульки по бокам лица. Укладывать ее тогда не особо умели, поэтому и фото получались такими, словно голову неделю не мыли. Сейчас же мы научились красиво укладывать «шторку», чтобы она была воздушной и подчеркивала завершенность образа.