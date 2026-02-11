Скульптурный подход: какие виды липосакции выбирают сегодня

Липосакция давно перестала быть радикальной операцией из мира звезд и их миллионов. Технологии ушли далеко вперед: сегодня это меньше травматичности, быстрее восстановление, точнее работа с контуром тела.

Но важно понимать базовую вещь — это не моментальный способ похудения для ленивых, а инструмент коррекции локальных жировых зон, которые по разным причинам невозможно убрать ни диетой, ни спортом. Косметолог Ирина Созинова помогла разобраться в основных видах и нюансов выбора.

Тумесцентная липосакция — классика хирургии

Самый распространенный и проверенный метод. «В жировую ткань вводится специальный раствор (анестетик с сосудосуживающими компонентами), после чего жир удаляется канюлей через микропроколы. Плюс — высокая точность и возможность проработать большие объемы. Минус — более выраженные отеки и более длительный период восстановления по сравнению с аппаратными методами», — рассказывает врач.

Ультразвуковая (VASER) — для деликатной проработки

Жировые клетки сначала разрушаются ультразвуком, а затем аккуратно удаляются. Метод позволяет работать ювелирно: прорисовывать пресс, талию, линию рук. Меньше травмируются сосуды и нервные окончания, поэтому восстановление проходит мягче и быстрее.

Лазерная липосакция — двойной эффект

Лазер не только разрушает жир, но и стимулирует сокращение поверхности кожи. Это важно в зонах, где есть риск провисания, особенно связанного с возрастом: внутренняя поверхность рук, колени, подбородок. Объемы удаляемого жира меньше, чем при классике, зато эстетическое состояние кожи после процедуры часто выше.

Радиочастотная (RF) — упор на лифтинг

Нельзя назвать липосакцией в традиционном понимании механизма действия, но эффект в некоторых случаях сравним с классикой. Жир разрушается за счет радиочастотного прогрева тканей. «Параллельно происходит выраженное подтягивание кожи, метод выбирают, когда важна не столько редукция объема, сколько улучшение плотности и рельефа. Часто комбинируется с другими техниками работы с фигурой — например, с биоревитализацией, мезо- и плазмотерапией, фотоомоложением, кавитацией», — говорит эксперт.

Кому липосакция не подходит и как выбрать метод

Процедура не показана при ожирении как основном диагнозе, при тяжелых эндокринных нарушениях, проблемах со свертываемостью крови, серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. Также важно качество кожи: при сильной дряблости одной липосакции может быть недостаточно — потребуется серьезная подтяжка. И ключевое: результат на 50% зависит не от технологии, а от хирурга и реабилитации.