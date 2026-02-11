Фиолетовый или синий: как правильно ухаживать за блондом

Уход за светлыми оттенками всегда предполагает коррекцию баланса цвета. Осветленные волосы быстро «теплеют»: появляется желтизна, которая иногда уходит в медный или даже рыжеватый подтон.

И вот здесь в уходе обычно появляются два почти волшебных средства — фиолетовый и синий шампуни. Во всяком случае, их активно рекомендуют специалисты колористики. Выглядят шампуни очень похоже, а вот работают по-разному. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала, какой нужен именно вам и в каких случаях.

Фиолетовый шампунь — против желтизны

Это базовый мастхэв для классических блондинок.

«Фиолетовый пигмент нейтрализует желтый подтон по принципу цветового круга: противоположные цвета гасят друг друга. Он подходит для платинового, пшеничного, холодного бежевого блонда, мелирования и осветленных прядей. Регулярное использование помогает сохранить салонную холодную и дорогую красоту между окрашиваниями», — объясняет эксперт.

Синий шампунь — против оранжевого подтона

Если волосы уходят не в желтый, а в медный или рыжеватый оттенок (часто у темного исходника или после неудачного осветления), фиолетовый будет слабоват. Здесь лучше работает синий пигмент — он нейтрализует оранжевый. Такой шампунь чаще нужен темным блондам, некоторым видам балаяжа, шатушу, а также мужчинам с осветлением (у них, как правило, волосы более жесткие, поэтому краску берут иначе).

Как понять, какой нужен именно вам

Простой ориентир — посмотрите на свой оттенок в зеркале при дневном свете.

«Если у вас явная желтизна, такой характерный „цыплячий“ тон — берите фиолетовый. Медный, рыжий, карамельный уход — точно нужен синий. Иногда, кстати, мастера советуют иметь оба: один для регулярного поддержания, второй — как экстренную коррекцию. Но тут ключевое — если колорист вам порекомендовал и дал внятную схему, самостоятельно лучше не экспериментировать», — подчеркивает парикмахер.

Частота использования и риски

Тонирующие шампуни — это не ежедневный уход, если вы не хотите превратиться в Мальвину. В среднем их нужно применять 1-2 раза в неделю, в зависимости от интенсивности пигмента. При передержке фиолетовый может дать серо-лавандовый отлив, синий — грязно-пепельный, особенно на пористых волосах. Поэтому время выдержки лучше начинать с 1-3 минут и постепенно увеличивать при необходимости.

Уход после тонирования

И фиолетовые, и синие формулы часто подсушивают волосы — из-за пигментов и очищающей базы. Поэтому после них обязательно нужен питательный кондиционер или маска. Они дадут не только мягкость, но и равномерность цвета: увлажненное полотно отражает свет лучше, а значит, оттенок выглядит чище.