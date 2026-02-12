Pantone составил палитру по мотивам фильма «Дьявол носит Prada 2»

Институт цвета Pantone назвал винтажные тона трендом после фильма «Дьявол носит Prada 2». Об этом сообщает WWD.

© Газета.Ru

Эксперты Pantone отметили в отчете для New York Fashion Week, что визуальные референсы из фильма, сочетания нейтральных и ярких акцентов, стали ориентиром для трендов на осенне-зимний сезон 2026 года. В палитру вошли оттенки Muted Clay, Neptune Green, Red Mahogany и другие.

До этого институт цвета Pantone объявил главный оттенок 2026 года. Pantone объявил цвет 2026 года — «облачный танцор». По словам экспертов, нейтральный белый привнесет в этот шумный мир спокойствие.