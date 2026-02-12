Ксения Бородина снялась в купальнике и юбке

Телеведущая Ксения Бородина снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина позировала в черном слитном купальнике, бежевой мини-юбке и бейсболке. Образ дополнили солнцезащитные очки и плетеная сумка. Бизнесвумен распустила волосы и сделала легкий макияж.

В январе Ксения Бородина предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, сколько операций сделала телеведущая. Блогерша пошутила, что, судя по разборам пвсевдокосметологов в соцсетях, она не вылезает из кабинета пластического хирурга. Знаменитость призналась, что она на самом деле очень тревожная и боится даже сходить на удаление зуба к стоматологу. При этом она не исключила, что возможно после 50 лет решится на круговую подтяжку лица.

В декабре Ксения Бородина посетила балет «Щелкунчик» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Блогерша выбрала для мероприятия черное макси-платье с разрезом до бедра, которое дополнила бордовыми лаковыми остроносыми туфлями на каблуках, массивными золотыми серьгами, ожерельем и кольцом. Телеведущей собрали волосы в гладкий высокий хвост и сделали вечерний макияж.