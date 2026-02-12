Бизнесвумен Тина Канделаки снялась без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Тина Канделаки показала лицо без макияжа и фильтров. При этом бизнесвумен позировала в черном полупрозрачном топе и с золотым колье на шее. На другом фото она продемонстрировала макияж, созданный с помощью фотошопа. Ей аккуратно оформили брови, удлинили ресницы и нанесли на губы нежно-розовую помаду.

Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса в целом довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

Рудова недавно показала подписчикам, как выглядела в бикини в разном весе. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж. Знаменитость отметила, что большинству понравились ее нынешние формы при весе в 61 килограмм.

Звезда «Универа» признавалась, что мечтает о семье, однако пока не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом.

