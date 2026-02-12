Стилист назвал вернувшийся из 00-х тренд

Стилист Влад Лисовец призвал носить образы в стиле сафари. Об этом он написал в своем блоге.

«Тренд на сафари нам уже знаком, но в этом сезоне он несколько видоизменился: речь уже не просто про бежевый цвет и карманы. Стилистика мягко скажем не новая, но на подиуме встречается не раз. Мода это ведь не просто про красивую одежду, дизайнеры часто транслируют какое то сообщение аудитории. И я думаю, что данному тренду поспособствовала роль и жизнь современной женщины. Речь уже не просто про равноправие, а про то, что женщины стали как никогда самодостаточны, образованы, готовы разобраться с любой ситуацией без чьей-либо помощи, поэтому некая аллегория с образом девушки-амазонки присутствует», — написал Лисовец.

Он также добавил, что настроение передают цветовая гамма, наличие накладных объемных карманов и/или фактуры ткани.

«Давайте вернемся к одежде, если коротко, то это образ чаще, собранный из майки/жилетки/расстегнутой льняной рубашки + брюк / шорт. Это микс комфорта и сексуальности», — заключил стилист.

