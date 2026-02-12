60-летняя Элизабет Херли вызвала ажиотаж новым фото в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась новым фото в откровенном купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach и вызвала ажиотаж у публики. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала перед камерой с распущенными волосами и в ярко-коралловом бикини, которое эффектно подчеркивает ее грудь и фигуру. При этом на размещенном кадре также можно заметить, что лямки изделия оформлены золотистыми тонкими цепями.

Поклонники оказались в восторге от снимка звезды фильма «Остин Пауэрс» и принялись обсуждать его в комментариях:

«Самая красивая женщина на свете», «Как всегда выглядишь великолепно», «Мечта каждого мужчины», «Удивительная женщина», «Потрясающее тело», «Невозможно поверить в то, что ей 60».

В октябре прошлого года Элизабет Херли дала совет по созданию идеальных фото в купальниках. «Мой секрет превосходных фото в бикини? Растяжка! Если сомневаетесь, лягте и поднимите руки вверх», — заключила актриса.