Эксперт назвал самый стильный вариант челки

Челка-шторка является одной из самых стильных и популярных в 2026 году. Об этом Pravda.Ru рассказала fashion-редактор Кира Мельникова.

© Газета.Ru

Она рекомендует укладывать пряди по центру, создавая мягкий разрез, с помощью фена и крупного брашинга. Волосы стоит закручивать от лица, чтобы сохранить легкость и объем.

«Одним из секретов модной укладки является правильный выбор укладочных средств. Я часто советую своим клиентам использовать текстурирующие спреи, которые придают волосам объем и легкость, а также лаки для волос с эластичной фиксацией, позволяющие сохранить укладку на весь день», – добавила Мельникова.

В уходе за волосами она также советует применять маски и бальзамы, чтобы они сохраняли здоровый вид.

Преподаватель-парикмахер международной сети учебных центров «Эколь» Александр Павлов до этого рассказал, что не все средства по уходу за волосами приносят ожидаемый эффект и пользу. При выборе такой продукции важно учитывать сезонные факторы и состояние волос. По словам специалиста, для ухода за волосами лучше всего подойдут профессиональные и аптечные линейки, поскольку они имеют понятный и эффективный состав, а также являются наиболее безопасными.