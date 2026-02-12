Какие свитеры будут в тренде весной 2026 года

Весной 2026 года в тренде будут свитеры в морском стиле, особенно актуальны широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных стилистов.

© Газета.Ru

Кроме того, они советуют приобрести кардиган в пастельных оттенках, включая пудровые, сливочные, фисташковые и небесно-голубые тона. Его можно сочетать с джинсами для повседневных выходов, платьями или костюмными брюками. Еще один тренд – короткий свитер в спокойных чистых оттенках, их можно носить с низом с высокой посадкой — джинсами, брюками или юбками миди и макси.

«Сложные узоры, жаккард, наивные рисунки и отсылки к винтажной эстетике продолжают удерживать позиции. Такие модели создают ощущение уюта и тепла не только за счет фактуры, но и благодаря настроению», – добавили в сообщении.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в Telegram-канале до этого объяснил, как носить самый трендовый свитер года. По его словам, самый актуальный узор сезона — скандинавский. В подборку нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным арнаментом он отнес кожаный ремень поверх свитера; комбинацию со спортивными трениками; объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.