Певица Вера Брежнева выложила фото в крошечном бикини

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» и певица Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Вера Брежнева позировала перед камерой в коричневом крошечном бикини и серьгах с бриллиантами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. На одном из кадров она лежала топлес. Знаменитость предстала на пляже на фоне тропических деревьев.

В декабре Вера Брежнева подвела итоги года и показала коллажи с фото, сделанными в каждом месяце. На одном из кадров поп-исполнительница позировала в черном лифе бикини в бассейне. Певица была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа. На другом фото артистка стояла в золотом топе в стразах и розовой объемной накидке. Она также выложила фото украшенной елки и свое селфи на улице.

На прошлой неделе Вера Брежнева снялась в кружевном нижнем белье и белой шубе. Певице также сделали укладку с локонами и легкий дневной макияж. Фотосессию она опубликовала в честь своего дня рождения.