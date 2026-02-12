Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в «голом» платье без бюстгальтера

Девушка актера Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли снялась в «голом» платье. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в темно-синем прозрачном макси-платье с золотой вышивкой, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала на фоне панорамного окна. Снимок был сделан во время отдыха манекенщицы в Сиднее.

© Соцсети

В декабре Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм стали гостями презентации художественной выставки сына певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко. Модель выбрала для закрытого мероприятия молочное макси-платье с глубоким декольте и зеленые остроносые туфли на каблуках. Образ манекенщицы дополнила сумка в тон к обуви. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.

В январе Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белом джемпере, меховой жилетке, леггинсах и пушистых ботинках. Модель добавила к образу меховую шапку и перчатки. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне заснеженных гор.