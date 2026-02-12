«Ангел» Victoria's Secret и модель Адриана Лима продемонстрировала фигуру в белье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Адриана Лима приняла участие в новой рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Супермодель примерила темно-синий комплект белья, который дополнила массивными серьгами-кольцами и черными кожаными сапогами на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Манекенщица позировала вместе с коллегой Кэндис Свейнпол.

В январе Адриана Лима стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper's Bazaar. На одной из обложек супермодель предстала в красном боди с объемными плечами и глубоким декольте. Образ манекенщицы дополнили перчатки в тон. Знаменитости уложили волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

В декабре 2024 года Адриана Лима вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. Об этом звезда подиумов рассказала в Instagram. Она опубликовала фото, на котором они с Андре Леммерсом держались за руки. Супермодель и продюсер были запечатлены с обручальными кольцами на фоне пустыни.