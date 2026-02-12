Актриса Приянка Чопра снялась дла Variety

Актриса Приянка Чопра продемонстрировала фигуру в «голом» платье во время съемки для Variety. Фото опубликованы на сайте издания.

На обложке 43-летняя Приянка Чопра была запечатлена в розовом пушистом платье и длинных серьгах. Актрисе сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и помадой. На другом снимке артистка предстала перед камерой в золотом прозрачном макси-платье с цветами и туфлях на каблуках. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер.

В июле Приянка Чопра показала, как проходит ее отпуск с мужем Ником Джонасом и трехлетней дочерью Малти на Багамах. На новом фото актриса предстала перед камерой в полосатом бикини, которое дополнила солнцезащитными очками и ожерельем. Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Она стояла в океане.

В апреле Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас появились на премьере бродвейского мюзикла «Последние пять лет». Актриса вышла на публику в черном жилете с глубоким декольте без топа, юбке-карандаш и босоножках на каблуках.

Ранее жена Джастина Бибера опубликовала фото в бикини в Сиднее.