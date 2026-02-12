Модель Хейли Бибер сделала селфи в откровенном бикини

Жена певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, показала фигуру в купальнике. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер стояла перед зеркалом в телесном бикини и золотых серьгах. Модель позировала с мокрыми распущенными волосами и без косметики на фоне панорамного окна. Фото было сделано во время поездки манекенщицы в Сидней.

Накануне 29-летняя Хейли Бибер стала героиней новой коллекции бренда DKNY. На одном из кадров модель предстала в черном бюстгальтере, который дополнила жакетом, широкими джинсами и ботинками. Манекенщица повязала на пояс полосатую рубашку и надела очки. Звезде уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж в естественном стиле.

На прошлой неделе Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании бренда косметики Rhode, который продала в конце мая 2025 года. Модель позировала в белом бомбере, трусах, высоких носках и лыжных ботинках. На одном из фото манекенщица лежала в сугробе и держала блеск для губ в руке. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.

Ранее 44-летняя Адриана Лима показала фигуру в белье.