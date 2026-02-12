Супермодель Кейт Мосс раскритиковали за фото в бикини

Супермодель 1990-х Кейт Мосс раскритиковали за фото в купальнике. Снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили Кейт Мосс во время отдыха с дочерью Лилой в Тулуме, Мексика. 52-летняя супермодель пришла на пляж в бикини и солнцезащитных очках. Звезда подиумов была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Читатели Daily Mail не оценили то, как выглядит манекенщица в купальнике и высмеяли ее фигуру.

«Очень худая», «Кейт совсем неважно выглядит в старости», «Я никогда не понимал, что в ней привлекательного — довольно странная, ничем не примечательная женщина», «Где талия?» — писали интернет-пользователи.

В январе Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Супермодель предстала перед фотографами в черном кружевном топе с декольте и кожаной юбке с разрезом. Манекенщица дополнила образ меховой шубой, капроновыми колготками, туфлями на каблуках, золотыми массивными серьгами и бордовым лаковым клатчем. Звезде подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками.