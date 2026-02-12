Линия вместо объема: как мужские подиумы меняют актуальный женский силуэт

Несколько сезонов подряд мода жила в режиме масштабности: широкие плечи, объемы, многослойность. Но последние мужские показы аккуратно развернули вектор — и эти приемы идеально перекочевывают в женский гардероб.

Главная идея новых трендов — одежда больше не скрывает тело полностью, но и не обтягивает его демонстративно. Она выстраивает безупречную линию силуэта через плечо, талию, длину. И именно эта архитектура делает образ современным: спокойным и полным уверенности в себе. Стилист Алина Лобанова рассказала, что будет актуальным — и какие предметы гардероба можно смело заимствовать в мужских отделах моды.

Приталенный жакет вместо безразмерного

Мужские бренды массово возвращают конструкцию: жакеты нынче носят приталенными, с четким плечом и скульптурным кроем.

«Для женщин это работает особенно эффектно — подчеркивает фигуру без лишней сексуализации. Носить их можно с джинсами, прямыми брюками или даже поверх шелкового платья. Главное — правильная посадка, а не объем, как в прежние годы», — объясняет эксперт.

Брюки с идеальной посадкой

Мешковатые безразмерные штаны уступают место прямым и слегка зауженным силуэтам. Это не вызывающе прилегающие скинни, а вариант «сигареты»: ровная стрелка, плотная ткань, правильная длина. Такие брюки визуально вытягивают рост и делают образ деловым и интересным даже с простым трикотажем.

Сборка через ремни и акценты на талии

На мужских подиумах ремень снова стал стилистическим центром, а не просто функциональной деталью.

«Широкие кожаные, двойные, с акцентной пряжкой — вариантов огромное множество. Женщинам этот прием дает мгновенную архитектуру образа: пальто или жакет начинают выглядеть структурно, да и с вязаными кардиганами они рифмуются отлично», — советует стилист.

Монохром в полный рост

Мужская мода сейчас тяготеет к тотал-лукам: один цвет, одна гамма, но разные фактуры, это создает ощущение дорогого минимализма. Женщинам достаточно собрать образ в оттенках бежевого, графита, молочного — и даже базовые вещи начинают выглядеть как подиумный комплект, собранный модным стилистом.

Возвращение жилетов и тройки

Жилет снова в игре — и не только как часть костюма. Его носят на голое тело под пиджак, поверх рубашки, с юбками, с денимом. Он делает силуэт отточенным, талию — тоньше и добавляет образу интеллектуальной сексуальности, но без лишней провокационности.