Ведущий «Модного приговора» рассказал, что стоит надеть этой весной

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, посоветовал носить ватник весной. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

«Скоро весна, и если вы уже задумываетесь над своим весенним гардеробом — ловите подсказку! Идеальным переходным вариантом из зимы в весну станет стеганная куртка или ватник. Однотонные варианты, цветные, с контрастным пайпингом или исполненные в технике пэчворк — выбирайте по вкусу!» — рекомендовал Рогов.

Стилист посоветовал носить верхнюю одежду с базовыми вещами или элементами в стиле бохо.

В январе ведущий «Модного приговора» в Telegram-канале объяснил, как носить самый трендовый свитер года. По его словам, самый актуальный узор сезона — скандинавский. В подборку нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным арнаментом он отнес кожаный ремень поверх свитера; комбинацию со спортивными трениками; объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.