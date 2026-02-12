Эксперт рассказал, как создать образ в стиле «славянский шик»

Многослойность остается главным приемом для создания зимних образов в стиле славянский шик. О том, как правильно создать такой образ, «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Базовый слой — термобелье, затем рубашка или водолазка, свитер крупной вязки и пальто или куртка сверху. Каждый слой должен немного выглядывать, создавая эффект продуманной небрежности. Расстегнутое пальто, из-под которого видна рубашка и свитер, выглядит гораздо интереснее, чем просто застегнутая верхняя одежда. Многослойность создает визуальную глубину образа», — рассказал Егоров.

Он также подчеркнул, что меховые акценты стали центральным элементом стиля.

«Меховую отделку теперь используют не только на шубах, но и на пальто, куртках, свитерах. Оторочка на воротниках, манжетах, по краю капюшона добавляет текстуры и защищает от холода. При этом важно соблюдать меру — достаточно одного мехового акцента в образе», — объяснил эксперт.

По его мнению, женщинам стоит носить объемные свитеры из кашемира в бежевых тонах — от сливочного до верблюжьего.

«Их носят с широкими шерстяными брюками и кроссовками на массивной подошве. Такая комбинация создает актуальный силуэт, но благодаря структурированной обуви образ остается сбалансированным. А мужчинам — более лаконичный вариант: шерстяное пальто с меховой отделкой поверх худи и джинсов, дополненное минималистичным рюкзаком. Такое сочетание отражает ключевую идею сезона — практичность с визуальной выразительностью», — высказался ректор.

Из особенностей стиля Егоров отметил ремесленные техники как элементы роскоши.

«Вышивка, кружево, вязка крючком больше не воспринимаются как признак провинциальности. Медленная мода ценит качество мастерства выше скорости производства. Цветовая гамма славянского шика строится на натуральных оттенках. Беж во всех проявлениях создает ощущение тепла и благородства. Карминно-красный, который веками присутствовал в народном костюме, сейчас переживает новый подъем. Белый и красный остаются классическим сочетанием с культурным резонансом. Кислотные цвета разрушают концепцию стиля», — добавил он.

Имиджмейкер рассказал и о материалах, которые преимущественно используются в стиле, а также о важности сочетания фактур.

«Кашемир, шерсть мериноса, альпака, ангора согревают и приятны к телу. Необработанный деним подчеркивает идею аутентичности и устойчивого потребления. Синтетика и блестящие ткани противоречат философии стиля. А сочетание разных фактур создает визуальный интерес: гладкий кашемир с грубой вязкой, мех с денимом, кожа с шерстью. Контрасты делают образ многослойным, но важно соблюдать меру — достаточно двух-трех разных фактур в одном комплекте», — рассказал Егоров.

И в заключение специалист выделил, что аксессуары в таких образах должны быть минималистичными и функциональными.