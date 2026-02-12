Как правильно подобрать парфюм

Парфюм на бумаге, на коже и на разных людях может раскрываться по-разному. Поэтому при выборе аромата важно оценивать его по задаче и состоянию, а не по моде или списку нот. Об этом «Известиям» рассказала основатель парфюмерного бренда ASTRONI, выпускница Миланского университета моды, специалист по молекулярной и концептуальной парфюмерии Нина Эдельман.

Специалист объяснила, что композиция взаимодействует с температурой тела, pH кожи и даже эмоциональным состоянием человека. Поэтому выбирать парфюм по совету других людей не рекомендуется. Также распространенной ошибкой является оценка аромата в первые минуты, так как верхние ноты создают лишь эффект знакомства, не отражая характер всей композиции.

Эксперт посоветовала тестировать парфюм на коже, при этом не более двух за один раз. Эдельман также призвала не растирать место нанесения, потому что трение может разрушить молекулярную структуру и исказить звучание. Рекомендуется нанести аромат на себя и провести с ним несколько часов.

Помимо этого, следует оценивать парфюм не по моде или списку нот, а по задаче и состоянию. Например, для выполнения важных задач и деловых встреч подойдут сухие, древесные или минеральные композиции, а для восстановления — легкие мускусные и прозрачные. Специалист отметила, что в активные периоды жизни будут органично звучать структурированные и насыщенные формулы.

«В своей практике при создании ароматов для разных архетипов я заметила, что человеку важнее всего не соответствие тренду, а совпадение с внутренним ощущением себя. Именно поэтому сегодня все чаще используются унисекс-подход и концепции архетипов или стихий — они помогают точнее отразить индивидуальность, а не социальную роль», — заключила она.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что некоторые компоненты в парфюмерной продукции могут представлять потенциальный риск для здоровья. По его словам, покупателям нужно обращать внимание на их наличие в составе продукции.