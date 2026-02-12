Естественно и эффектно: макияж для романтических встреч днем и вечером

Свидание всегда предполагает сближение: человек рядом смотрит внимательнее, замечает детали, которые в обычной жизни проходят фоном. Поэтому макияж здесь должен быть особым, максимально натуральным.

Свежая кожа, мягкий румянец, чуть подчеркнутые глаза — это универсальная формула, которая выглядит уместно и при дневном кофе, и при вечернем романтическом ужине. Визажист Любовь Брусницына рассказала, на что обратить внимание при выборе декоративной косметики.

Кожа, как персик

Тон для свидания должен не перекрывать, а мягко подсвечивать.

«Тут хороши легкие флюидные основы, тинты, тональник с эффектом свечения — словом, все, что деликатно убирает несовершенства и не дает эффекта плотной маски. Важно проработать точечно: консилер под глаза, вокруг носа, на покраснения. Финал — капля хайлайтера на скулы и переносицу. Эффект будет таким, будто вы просто хорошо выспались, а не провели час у зеркала», — объясняет эксперт.

Румянец, который оживляет лицо

Мягкий нежный румянец — ключ к романтическому образу. Лучше выбирать кремовые текстуры: они сливаются с кожей и дают естественный цвет. Универсальные оттенки — пыльная роза, персик, холодный коралл. Наносить не только на яблочки щек, но и чуть на виски — это создает эффект свежести, словно вы только что пришли с энергичной прогулки.

Живой взгляд и яркие глаза

Свидание — не повод для сложных вариантов смоки и игру в женщину-вамп (если только вы действительно не ощущаете себя органично именно в таком образе).

«Работают мягкие растушевки в бежево-розовой или тауповой гамме, легкий шиммер в центр века добавляет влажного блика. Ресницы — удлиняющая тушь без чрезмерного объема. Задача простая — открыть взгляд, а не утяжелить его многослойными тенями и лишней драматизацией, это все же на мейкап для фото, например», — подчеркивает визажист.

Брови: естественная архитектура

Четко прорисованные графичные брови часто утяжеляют лицо. Для свидания лучше мягкая укладка гелем, легкое заполнение пробелов карандашом или тинтом. Эффект должен быть таким: ухоженность без ощущения нарочитости. Кроме того, брови должны поддерживать выражение лица формой и цветом, а не спорить с ним — наверняка вы собираетесь произвести романтичное впечатление, а не предстать суровой бизнес-леди, верно?

Губы: полупрозрачный акцент

Идеальны тинты, блески, бальзамы с оттенком, увлажняющие помады. Цвет — близкий к натуральному, но чуть насыщеннее: розовый, ягодный, нюд с теплым подтоном. Такие текстуры красиво стираются, не оставляя резкого контура — важно для ужина, вина и, разумеется, долгих и сладких поцелуев.