Pantone объявил палитру сезона осень-зима 2026. Какие цвета будут популярны?

Институт Pantone снова задал направление всей индустрии. На Неделе моды в Нью-Йорке команда представила прогноз по цветам на сезон осень-зима 2026. Для дизайнеров это не просто вдохновение, а рабочий инструмент. Для нас — подсказка, какие оттенки совсем скоро заполнят магазины, ленты и гардеробы.

В свежем отчете — десять главных акцентных цветов и еще пять базовых, которые не зависят от сезона. Палитра получилась контрастной по настроению. С одной стороны, она про спокойствие. С другой — про смелость и желание пробовать новое. Осень и зима 2026 будут балансировать между сдержанностью и экспериментом.

В акцентной группе есть оттенки, которые точно не останутся незамеченными. «Фестивальная фуксия» — яркий розовый с настроением праздника. Он будто создан для тех, кто не готов уходить в серость даже в холодные месяцы. «Аравийская пряность» — теплый, насыщенный тон с восточным характером. В нем есть глубина и ощущение уюта. «Зеленая зависть» звучит дерзко уже по названию. Это выразительный зеленый, который добавляет энергии даже самым простым силуэтам.

В списке также разные интерпретации коричневого, розового и голубого. Эти цвета становятся более сложными и многослойными. Они не выглядят наивно. В них больше характера, чем кажется на первый взгляд.

Отдельное внимание Pantone уделил универсальной базе. В нее вошел «Тоффи» — мягкий коричневый с карамельным подтоном. Такой легко представить в пальто, коже и трикотаже. «Подземный мир» — плотный серый с индустриальным настроением. Он отлично работает как фон для более ярких акцентов. «Посейдон» — глубокий синий, почти морской. Строгий, но не скучный. Кремовый «Эгрет» добавляет свет и ощущение чистоты.

В целом палитра отражает состояние времени. Люди хотят устойчивости и понятности, но при этом не готовы отказываться от самовыражения. Поэтому рядом с нейтральными и спокойными цветами появляются насыщенные и даже провокационные.