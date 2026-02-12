Не просто трикотаж: вязаные тренды этой весны

Весна 2026 — идеальный момент, чтобы пересмотреть свои вязаные вещи и позволить им наконец выйти из тени. Трикотаж претендует на роль главного героя гардероба — от офиса до вечерних аутфитов. Сегодня это не только свитер, шарф, шапка и варежки на холод, а целая эстетика мягкой архитектуры. И в новом сезоне дизайнеры доказывают, что трикотаж может быть одновременно кутюрным, сексуальным и предельно функциональным.

Немного истории

Век назад вязка жила в кругу дома — как заботливый жест, созданный бабушкиными руками. В то время кружево было символом светского блеска, а мягкий трикотаж оставался в области практичности и уюта.

Но уже в XX веке трикотаж вышел из рамок утилитарности. Когда Коко Шанель включила джерси в свои коллекции, мягкая ткань стала инструментом «новой женственности» — элегантной, свободной от ограничений. Окончательно влюбила мир в трикотаж Сония Рикель. Ее легкие полосатые джемперы и знаменитый poor boy свитер стали не просто предметами одежды, а визуальными стихами о свободе и комфорте.

В Париже в 1968 году Рикель открыла свой дом моды и показала, что вязка может быть не только удобной, но и интеллектуальной, живой и выразительной. Рикель называли «королевой трикотажа». Она доказала, что мягкость может быть сильной, а простая вязка — роскошной. Сегодня модный дом Sonia Rykiel продолжает наследие основательницы, но существует в более камерном формате, без громких шоу на подиумах Парижа и Милана. А сама идея — трикотаж как язык свободы — шагнула за рамки бренда и стала частью глобальной модной ДНК.

«Триумфальной аркой» вхождения трикотажа в современный быт стала выставка Knitting Beyond the Body («Вязание за пределами тела») в американском музее Kent State University Museum в 2024 году, где были представлены не только трикотажные платья и обувь, но и крупные инсталляции, предметы интерьера, объекты дизайна, технические изделия — от сидений до арт-объектов, связанные из инновационных видов пряжи.

Как носить трикотаж этой весной, чтобы выглядеть актуально

Главное правило сезона — относиться к трикотажу как к модному инструменту, а не запасному плану «на случай холодов».

Выбирайте легкие, дышащие фактуры вместо тяжелых свитеров — так образы будут выглядеть свежо и собранно.

Ставьте акцент на силуэте — водолазка и высокая талия, обтягивающее платье и свободный кардиган, модная заниженная талия и укороченный топ, стильные трикотажные джинсы-джоггеры, заправленные в сапоги, и нежная шелковая блузка.

Играйте с прозрачностью и слоями — ажурное кимоно поверх платья-комбинации или бра дает нужную дозу дерзости без вульгарности.

Не бойтесь полосок и микронадписей — это прямое наследие Сони Рикель, которое по‑прежнему считывается как интеллектуальная сексуальность, а не как подростковый бунт.

Вещи грубой вязки смело миксуем с тактильными антагонистами — глянцевой кожей, атласом, органзой. В современном прочтении многослойности трикотаж может подружиться с тонким кружевом — соединяем ажурную блузку с вязаным жилетом. Кружево подчеркивает хрупкость, трикотаж символизирует надежность.

Да! И не забываем про вязаные аксессуары: туфли и кроссовки, кошельки и авоськи, береты и хомуты, гетры и митенки и многое-многое другое, что актуально этой весной.

Детали, которые меняют все

Весна 2026 показывает: важны не только трикотажные вещи целиком, но и вязаные элементы:

Трикотажные вставки в строгих жакетах.

Ажурные панели на талии.

Переплетенные бретели.

Мягкие трикотажные сумки и обувь с текстильным верхом.

Miu Miu, Bottega Veneta, Loewe — трикотаж появляется в коллекциях самых разных домов. Он стал универсальным акцентом.

На стартовавшей 11 февраля Неделе Моды сезона осень-зима 2026/27 в Нью-Йорке показ Ralph Lauren вновь подтвердил, что трикотаж играет главную роль в гардеробе современной успешной женщины. В новой коллекции: вязаная безрукавка в сочетании с кожаной юбкой, полупрозрачное платье ажурной вязки из пряжи с металлическим эффектом в сочетании с укороченной меховой курткой, строгая трикотажная водолазка под однобортный приталенный деловой жакет, ажурный свитер на белую шелковую блузку с шейным бантом, вязаный джемпер с цветочным орнаментом в сочетании с брюками из тафты.