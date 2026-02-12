Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

Редакторы журнала Vogue назвали необычный модный тренд на весну 2026 года. Материал появился на сайте издания.

Речь идет о туфлях-«перчатках» — обуви из мягкой и эластичной кожи, которая облегает ногу. Подобные изделия включили в свои коллекции известные бренды. Так, Toteme продемонстрировал вариант на низком каблуке, Courreges — фасон с высоким миндалевидным вырезом, а MM6 представил балетки с квадратным носом.

В то же время данные предметы гардероба предлагают к покупке марки Alaïa, & Other Stories, Mango и H&M.