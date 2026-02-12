Почему россияне стали чаще заказывать одежду Zara

Выступление Bad Bunny на halftime-шоу Супербоула стало не только музыкальным, но и модным триггером. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса CDEK.Shopping.

После трансляции россияне начали активно искать вещи, повторяющие образы артиста — от масс-маркета до люкса. Сильнее всего вырос интерес к повседневной одежде в его стиле.

«За 48 часов спрос на товары Zara увеличился на 220%, а худи и футболки прибавили 350%. Оверсайз-пиджаки и аксессуары, близкие к сценическому образу музыканта, также показали рост», — сообщили в пресс-службе.

В сервисе также отметили, что одновременно зафиксирован всплеск интереса к премиальному сегменту.

«Во время шоу Bad Bunny появился в Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding из 18-каратного желтого золота с зеленым циферблатом из малахита. За двое суток часы этого бренда заказали столько же раз, сколько за предыдущий месяц, а поисковый спрос на люксовые часы категории Royal Oak вырос в три раза», — отметили специалисты.

По их словам, рост также показали коллаборации артиста со спортивными брендами.