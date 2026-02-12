Рубануть каре: пять самых стильных стрижек этой весны

В этом сезоне тренды ушли еще дальше от сложных укладок и перегруженных форм к чистой линии, мягкому движению волос и естественности. Главная идея — стрижка должна работать сама, без ежедневного утомительного стайлинга, укладочных средств и непременного исправления природной структуры волос. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о пяти стрижках, которые сейчас весьма актуальны.

Каре по-корейски

Главный хит последнего времени. Это более мягкая версия классического боба: ровный срез, но с легкой внутренней текстурой, чтобы волосы двигались.

«Стрижка часто дополняется прозрачной челкой или удлиненными прядями у лица. Эта вариация на тему классики делает черты мягче, добавляет такой кукольной свежести и хорошо смотрится даже без укладки, если выполнена правильно — достаточно фена и расчески», — объясняет эксперт.

Волфкат

Эволюция нашумевшей стрижки, вернувшейся из полувекового забвения, но без панковской резкости. Больше мягких слоев, меньше контраста между макушкой и длиной. Объем сохраняется, но форма выглядит женственнее и спокойнее. Идеально для тех, кто хочет движения и текстуры, но боится слишком дерзкого результата.

Французский боб

Классика жанра, которая, кажется, вообще никогда не выйдет из моды. Боб короткий, чуть выше подбородка, с легкой небрежностью.

«Его фишка — ощущение, будто волосы сами так легли, при этом минимум видимой филировки, максимум естественного объема. Хорошо смотрится с прямой челкой и особенно выигрышно — на тонких волосах, добавляя им плотности», — говорит стилист.

Длинные слои 90-х

Тренд на длинные волосы никуда не делся, но форма изменилась. Сегодня это многослойность, создающая эффект «крыльев»: более короткие пряди у лица и длинная масса сзади. Волосы выглядят густыми, подвижными, легко укладываются на брашинг. Отсылка к супермоделям 90-х читается сразу и безоговорочно.

Чистый срез

Та самая простота, которая восхищает. Прямой, графичный срез без филировки вообще — работает и на средней длине, и на длинных волосах. Такая стрижка делает волосы визуально гуще, особенно она актуальна в сочетании с гладкими укладками и здоровым блеском — это минимализм, который выглядит максимально ухоженно.