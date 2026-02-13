Десять ошибок, которые убивают образ

Даже маленькая деталь может полностью испортить впечатление от образа. Иногда кажется, что все в порядке, а на самом деле что-то «шатается» под поверхностью, и окружающие это моментально считывают. Стиль — не просто одежда. Это то, как вещи работают вместе, как они «звучат» в пространстве, как ваш образ воспринимают глаза других. Разберем 10 ошибок, которые чаще всего портят образы, хотя на первый взгляд кажутся незначительными, вместе с Марией Лоскутовой.

© ГлагоL

Предательское белье

Самое простое и невидимое — а портит все. Кружево под тонким топом, белый бюстгальтер под белой рубашкой, лямки, что торчат — типичные ошибки.

Пакет вместо сумки

Да, мы все иногда таскаем лишнее, но пакет в руке мгновенно «сбивает» образ. Даже если одежда подобрана идеально, пакет делает комплект хаотичным. Решение простое: вместительная сумка, которая держит все необходимое. Шопперы, боулеры или трапеции — функционально и красиво. Можно даже носить две сумки: маленькая для важных вещей, большая — для всего остального.

Слишком много акцентов

Яркий цвет, крупные украшения, необычная обувь — и глаз не знает, за что зацепиться. Образ распадается, теряется гармония. Совет: один-два акцента на весь комплект. Остальное — фон, который поддерживает основной мотив.

Математика цвета

Ошибка, о которой многие не задумываются: цвета вроде бы сочетаются, но распределение «50 на 50» или «30/30/30» делает образ рваным. Цвета начинают спорить между собой. Правильный подход: один главный цвет, остальные — акценты.

Несоразмерные аксессуары и принты

Массивная сумка на миниатюрной фигуре? Крупный принт, который «съедает» рост? Противоречие размеров делает комплект негармоничным. Аксессуары должны поддерживать фигуру, не «соревнуясь» с ней. Принт подбираем так, чтобы он не дробил силуэт.

Объемный верх и низ одновременно

Свободные джинсы и оверсайз-свитер могут сделать фигуру бесформенной. Каждая вещь хороша отдельно, но вместе — визуальный груз. Прием: подкатать рукава, показать щиколотки или оголить шею. Если верх оверсайз, под низ лучше облегающую вещь.

Неправильно расставленные акценты

Вы хотите скрыть что-то, а делаете на этом акцент: короткая шея в высоком вороте, тяжелые бедра с клешем, живот в заправленном свитере.

Неуместная одежда под контекст

На мероприятие, лекцию, встречу — важно учитывать атмосферу и дресс-код. Неправильный выбор делает вас «чужой» в пространстве.

Однофактурность и скука

Образ может быть аккуратным, но плоским. Базовые вещи без текстуры и акцентов не оставляют впечатления. Сочетайте разные фактуры, добавляйте минимальные акценты, чтобы комплект ожил.

Избыток декора и сложный дневной макияж

Слишком много украшений на одной вещи или плотный макияж днем отвлекают и делают образ тяжелым. Все, что должно работать на вас, начинает работать против.

«ГлагоL» обращает внимание, что индустрия моды наконец услышала запрос на комфорт без потери эстетики. Колготки с принтом «ромбы» и лоферы теперь работают в одной стилистике преппи. Кашемировые колготки и мюли с открытой пяткой создают образ дорогой небрежности. А балетки с острым носом доказывают, что ретро-шик вполне уживается с плоской подошвой.