Актриса Рената Литвинова без бровей снялась в платье с голой спиной

Актриса Рената Литвинова снялась в вечернем платье в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя Рената Литвинова была одета в зеленом платье с голой спиной. Волосы актрисы уложили в низкий пучок, а также сделали макияж с имитацией отсутствия бровей, красной помадой и темными тенями. Съемка прошла в винтажном интерьере.

У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

В июне прошлого года Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса прошлась по подиуму в провокационном образе.

Ранее Рената Литвинова выложила фото в купальнике.