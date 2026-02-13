Трихолог рассказал, как ухаживать за челкой

Челка, как и волосы в целом, нуждается в регулярном уходе, чтобы ее состояние было здоровым. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-трихолог Вероника Черкасова.

© Газета.Ru

По ее словам, для этого стоит использовать шампунь и кондиционер, соответствующие типу волос, а также защиту от солнца и ветра, особенно летом.

«Необходимо включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамины группы B, цинк и железо. Также важно пить достаточное количество воды», – добавила Черкасова.

Она отметила, что это будет способствовать тому, что волосы будут увлажненными изнутри.

Преподаватель-парикмахер международной сети учебных центров «Эколь» Александр Павлов до этого рассказал, что не все средства по уходу за волосами приносят ожидаемый эффект и пользу. При выборе такой продукции важно учитывать сезонные факторы и состояние волос. По словам специалиста, для ухода за волосами лучше всего подойдут профессиональные и аптечные линейки, поскольку они имеют понятный и эффективный состав, а также являются наиболее безопасными.