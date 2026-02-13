Россиян оставили без Adidas

Россиян оставили без бренда спортивных товаров Adidas. Информацию на данную тему публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду были аннулированы Росаккредитацией. Вследствие этого продавать товары упомянутой марки в российских мультибрендовых магазинах теперь запрещено. «Nike, Reebok, Puma и прочие — на очереди», — говорится в публикации.

Известно, что зарубежные бренды, которые формально ушли из России, но хотят продавать свои изделия, получают сертификаты соответствия в странах ЕАЭС. Без этих документов магазинам грозят штраф, конфискация и приостановка деятельности.

После официального ухода Adidas из России сертификаты делались в Adidas Kazakhstan, а затем импортеры прикладывали их на таможне. Однако вследствие многочисленных поддельных сертификатов соответствия на ввозимую из стран ЕАЭС продукцию правила ужесточили.

При этом уточняется, что первыми под новые правила попала Lamoda. Так, в процессе проверки очередной поставки Московская таможня затребовала оригиналы сертификатов и протоколы исследования, но не получила их. Тогда таможенный контроль направил запрос в Росаккредитацию и потребовал приостановить действия документов о подлинности товаров.

«Что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом», — сказано в сообщении.

Ранее в феврале кроссовки Nike и Adidas из магазинов в России оказались подделкой. Независимые оценщики из «Бюро судебной экспертизы и оценки» проверили 1300 пар обуви из торговых центров Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска.